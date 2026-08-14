இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவு: இன்றைய நிலவரம்

மும்பை,
வாரத்தின் இறுதிநாளான இன்று (14-08-2026 - வெள்ளிக்கிழமை) இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவுடன் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
அதன்படி, 29 புள்ளிகள் சரிந்த நிப்டி 24 ஆயிரத்து 366 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 144 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் நிப்டி 57 ஆயிரத்து 491 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது
114 புள்ளிகள் வீழ்ச்சியடைந்த பின் நிப்டி 26 ஆயிரத்து 213 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 70 புள்ளிகள் சரிந்த சென்செக்ஸ் 78 ஆயிரத்து 9 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது
106 புள்ளிகள் சரிந்த மிட்கேப் நிப்டி 14 ஆயிரத்து 971 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 104 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் எக்ஸ் 65 ஆயிரத்து 270 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவை சந்தித்ததால் முதலீட்டாளர்கள் நஷ்டமடைந்துள்ளனர்.