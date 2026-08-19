இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவு: இன்றைய நிலவரம்

மும்பை,
இந்திய பங்குச்சந்தை இன்று (19-08-2026 - புதன்கிழமை) சரிவுடன் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
அதன்படி, 76 புள்ளிகள் சரிந்த நிப்டி 24 ஆயிரத்து 78 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 22 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் நிப்டி 57 ஆயிரத்து 239 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது
95 புள்ளிகள் வீழ்ச்சியடைந்த பின் நிப்டி 26 ஆயிரத்து 13 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 325 புள்ளிகள் சரிந்த சென்செக்ஸ் 76 ஆயிரத்து 909 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது
அதேவேளை, 27 புள்ளிகள் உயர்ந்த மிட்கேப் நிப்டி 14 ஆயிரத்து 867 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 90 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் எக்ஸ் 64 ஆயிரத்து 793 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவை சந்தித்ததால் முதலீட்டாளர்கள் நஷ்டமடைந்துள்ளனர்.