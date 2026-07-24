வணிகம்

இந்திய பங்குச்சந்தையில் நிப்டி சரிவுடன் நிறைவு; இன்றைய நிலவரம்

நிப்டி 23 ஆயிரத்து 767 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
இந்திய பங்குச்சந்தையில் நிப்டி சரிவுடன் நிறைவு; இன்றைய நிலவரம்
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மும்பை,

வாரத்தின் இறுதிநாளான இன்று (24.07.2026 - வெள்ளிக்கிழமை) இந்திய பங்குச்சந்தையில் நிப்டி சரிவுடன் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.

பங்குச்சந்தை

அதன்படி, 102 புள்ளிகள் சரிந்த நிப்டி 23 ஆயிரத்து 767 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 101 புள்ளிகள் உயர்ந்த பேங்க் நிப்டி 56 ஆயிரத்து 693 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.

82 புள்ளிகள் சரிந்த பின்நிப்டி 25 ஆயிரத்து 909 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 331 புள்ளிகள் சரிந்த சென்செக்ஸ் 76 ஆயிரத்து 59 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.

7 புள்ளிகள் அதிகரித்த மிட்கேப் நிப்டி 14 ஆயிரத்து 436 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 115 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் எக்ஸ் 64 ஆயிரத்து 297 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.

பங்குச்சந்தை
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