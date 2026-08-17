இந்திய பங்குச்சந்தையில் நிப்டி சரிவுடன் நிறைவு: இன்றைய நிலவரம்

மும்பை,
இந்திய பங்குச்சந்தையில் நிப்டி இன்று (17.08.2026 - திங்கட்கிழமை) சரிவுடன் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
அதன்படி, 78 புள்ளிகள் சரிந்த நிப்டி 24 ஆயிரத்து 287 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 6 புள்ளிகள் உயர்ந்த பேங்க் நிப்டி 57 ஆயிரத்து 497 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
3 புள்ளிகள் உயர்ந்த பின்நிப்டி 26 ஆயிரத்து 217 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 281 புள்ளிகள் சரிந்த சென்செக்ஸ் 77 ஆயிரத்து 728 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
23 புள்ளிகள் சரிந்த மிட்கேப் நிப்டி 14 ஆயிரத்து 948 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 33 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் எக்ஸ் 65 ஆயிரத்து 237 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.