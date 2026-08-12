வணிகம்

இந்திய பங்குச்சந்தையில் நிப்டி சரிவுடன் நிறைவு: இன்றைய நிலவரம்

நிப்டி 24 ஆயிரத்து 435 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
இந்திய பங்குச்சந்தையில் நிப்டி சரிவுடன் நிறைவு: இன்றைய நிலவரம்
Published on

மும்பை,

இந்திய பங்குச்சந்தையில் நிப்டி இன்று (12.08.2026 - புதன்கிழமை) சரிவுடன் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.

பங்குச்சந்தை

அதன்படி, 35 புள்ளிகள் சரிந்த நிப்டி 24 ஆயிரத்து 435 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 439 புள்ளிகள் உயர்ந்த பேங்க் நிப்டி 57 ஆயிரத்து 885 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.

5 புள்ளிகள் சரிந்த பின்நிப்டி 26 ஆயிரத்து 426 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 187 புள்ளிகள் சரிந்த சென்செக்ஸ் 77 ஆயிரத்து 966 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.

42 புள்ளிகள் அதிகரித்த மிட்கேப் நிப்டி 15 ஆயிரத்து 32 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 396 புள்ளிகள் உயர்ந்த பேங்க் எக்ஸ் 65 ஆயிரத்து 447 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.

பங்குச்சந்தை
stock market
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com