இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவு: இன்றைய நிலவரம்

அதன்படி, 203 புள்ளிகள் சரிந்த நிப்டி 23 ஆயிரத்து 431 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது. 482 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் நிப்டி 56 ஆயிரத்து 295 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது.
318 புள்ளிகள் வீழ்ச்சியடைந்த பின் நிப்டி 25 ஆயிரத்து 376 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது. 813 புள்ளிகள் சரிந்த சென்செக்ஸ் 72 ஆயிரத்து 853 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது.
68 புள்ளிகள் சரிந்த மிட்கேப் நிப்டி 14 ஆயிரத்து 604 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது. 473 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் எக்ஸ் 63 ஆயிரத்து 733 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது. இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவை சந்தித்ததால் முதலீட்டாளர்கள் நஷ்டமடைந்துள்ளனர்.