இந்திய பங்குச்சந்தை கடும் சரிவு; இன்றைய நிலவரம்

மும்பை,
இந்திய பங்குச்சந்தை இன்று (28.07.2026 - செவ்வாய்கிழமை) சரிவை சந்தித்தது. இதனால் முதலீட்டாளர்கள் நஷ்டம் அடைந்தனர்.
அதன்படி, 10 புள்ளிகள் சரிந்த நிப்டி 23 ஆயிரத்து 985 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 331 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் நிப்டி 56 ஆயிரத்து 755 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
101 புள்ளிகள் சரிந்த பின் நிப்டி 26 ஆயிரத்து 24 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 69 புள்ளிகள் சரிந்த சென்செக்ஸ் 76 ஆயிரத்து 765 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
31 புள்ளிகள் சரிந்த மிட்கேப் நிப்டி 14 ஆயிரத்து 541 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 420 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் எக்ஸ் 64 ஆயிரத்து 381 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவை சந்தித்ததால் முதலீட்டாளர்கள் நஷ்டம் அடைந்தனர்.