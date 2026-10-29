இந்திய பங்குச்சந்தை அதிரடி ஏற்றம்; இன்றைய நிலவரம்

மும்பை,
இந்திய பங்குச்சந்தை இன்று (29-10-2026 - வியாழக்கிழமை) அதிரடி ஏற்றத்துடன் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
அதன்படி, 237 புள்ளிகள் உயர்ந்த நிப்டி 22 ஆயிரத்து 936 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 642 புள்ளிகள் உயர்ந்த பேங்க் நிப்டி 54 ஆயிரத்து 909 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது
286 புள்ளிகள் அதிகரித்த பின் நிப்டி 24 ஆயிரத்து 704 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 905 புள்ளிகள் உயர்ந்த சென்செக்ஸ் 74 ஆயிரத்து 151 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது
94 புள்ளிகள் அதிகரித்த மிட்கேப் நிப்டி 13 ஆயிரத்து 381 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 712 புள்ளிகள் உயர்ந்த பேங்க் எக்ஸ் 61 ஆயிரத்து 718 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. இந்திய பங்குச்சந்தை ஏற்றம் பெற்றதால் முதலீட்டாளர்கள் லாபம் அடைந்துள்ளனர்.