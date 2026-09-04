இந்திய பங்குச்சந்தை ஏற்றம்; இன்றைய நிலவரம்

மும்பை,
வாரத்தின் இறுதிநாளான இன்று (04-09-2026 - வெள்ளிக்கிழமை) இந்திய பங்குச்சந்தை ஏற்றத்துடன் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
அதன்படி, 24 புள்ளிகள் உயர்ந்த நிப்டி 23 ஆயிரத்து 897 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 10 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் நிப்டி 57 ஆயிரத்து 369 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது
127 புள்ளிகள் அதிகரித்த பின் நிப்டி 25 ஆயிரத்து 611 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 362 புள்ளிகள் உயர்ந்த சென்செக்ஸ் 76 ஆயிரத்து 515 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது
46 புள்ளிகள் சரிந்த மிட்கேப் நிப்டி 14 ஆயிரத்து 713 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 158 புள்ளிகள் உயர்ந்த பேங்க் எக்ஸ் 64 ஆயிரத்து 904 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.