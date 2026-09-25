இந்திய பங்குச்சந்தை ஏற்றம்; இன்றைய நிலவரம்

மும்பை,
வாரத்தின் இறுதிநாளான இன்று (25-09-2026 - வெள்ளிக்கிழமை) இந்திய பங்குச்சந்தை ஏற்றத்துடன் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
அதன்படி, 77 புள்ளிகள் உயர்ந்த நிப்டி 23 ஆயிரத்து 140 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 141 புள்ளிகள் உயர்ந்த பேங்க் நிப்டி 55 ஆயிரத்து 580 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது
140 புள்ளிகள் அதிகரித்த பின் நிப்டி 25 ஆயிரத்து 94 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 315 புள்ளிகள் உயர்ந்த சென்செக்ஸ் 73 ஆயிரத்து 895 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது
12 புள்ளிகள் சரிந்த மிட்கேப் நிப்டி 14 ஆயிரத்து 27 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 115 புள்ளிகள் உயர்ந்த பேங்க் எக்ஸ் 62 ஆயிரத்து 833 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. இந்திய பங்குச்சந்தை ஏற்றம் பெற்றதால் முதலீட்டாளர்கள் லாபம் அடைந்துள்ளனர்.