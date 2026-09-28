இந்திய பங்குச்சந்தை கடும் சரிவு: இன்றைய நிலவரம்

மும்பை,
வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று (28-09-2026 - திங்கட்கிழமை) இந்திய பங்குச்சந்தை கடும் சரிவுடன் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது
அதன்படி, 360 புள்ளிகள் சரிந்த நிப்டி 22 ஆயிரத்து 780 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது. 1 ஆயிரத்து 108 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் நிப்டி 54 ஆயிரத்து 471 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது.
423 புள்ளிகள் வீழ்ச்சியடைந்த பின் நிப்டி 24 ஆயிரத்து 671 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது. 1 ஆயிரத்து 124 புள்ளிகள் சரிந்த சென்செக்ஸ் 72 ஆயிரத்து 771 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது.
251 புள்ளிகள் சரிந்த மிட்கேப் நிப்டி 13 ஆயிரத்து 776 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது. 1 ஆயிரத்து 287 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் எக்ஸ் 61 ஆயிரத்து 545 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது. இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவை சந்தித்ததால் முதலீட்டாளர்கள் நஷ்டமடைந்துள்ளனர்.