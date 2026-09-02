இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவு: இன்றைய நிலவரம்

அதன்படி, 141 புள்ளிகள் சரிந்த நிப்டி 23 ஆயிரத்து 914 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது. 237 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் நிப்டி 57 ஆயிரத்து 172 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது.
190 புள்ளிகள் வீழ்ச்சியடைந்த பின் நிப்டி 25 ஆயிரத்து 813 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது. 373 புள்ளிகள் சரிந்த சென்செக்ஸ் 76 ஆயிரத்து 570 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது.
149 புள்ளிகள் சரிந்த மிட்கேப் நிப்டி 14 ஆயிரத்து 663 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது. 220 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் எக்ஸ் 64 ஆயிரத்து 695 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது. இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவை சந்தித்ததால் முதலீட்டாளர்கள் நஷ்டமடைந்துள்ளனர்.