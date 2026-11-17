அதன்படி, 129 புள்ளிகள் உயர்ந்த நிப்டி 25 ஆயிரத்து 419 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 706 புள்ளிகள் அதிகரித்த பேங்க் நிப்டி 62 ஆயிரத்து 283 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது
196 புள்ளிகள் உயர்ந்த பின் நிப்டி 28 ஆயிரத்து 210 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 579 புள்ளிகள் ஏற்றம்பெற்ற சென்செக்ஸ் 82 ஆயிரத்து 680 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.
அதேவேளை, 9 புள்ளிகள் சரிந்த மிட்கேப் நிப்டி 14 ஆயிரத்து 270 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 864 புள்ளிகள் அதிகரித்த பேங்க் எக்ஸ் 70 ஆயிரத்து 167 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.
இந்திய பங்குச்சந்தை ஏற்றத்துடன் வர்த்தகமாகி வருவதால் முதலீட்டாளர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.