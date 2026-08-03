இந்திய பங்குச்சந்தை அதிரடி உயர்வு; இன்றைய நிலவரம்

மும்பை,
வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று (03.07.2026 - திங்கட்கிழமை) இந்திய பங்குச்சந்தை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது.
அதன்படி, 390 புள்ளிகள் உயர்ந்த நிப்டி 24 ஆயிரத்து 774 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 983 புள்ளிகள் ஏற்றம்பெற்ற பேங்க் நிப்டி 58 ஆயிரத்து 247 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
390 புள்ளிகள் அதிகரித்த பின் நிப்டி 26 ஆயிரத்து 984 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 544 புள்ளிகள் உயர்ந்த சென்செக்ஸ் 78 ஆயிரத்து 639 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
113 புள்ளிகள் ஏற்றம்பெற்ற மிட்கேப் நிப்டி 14 ஆயிரத்து 898 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 445 புள்ளிகள் அதிகரித்த பேங்க் எக்ஸ் 65 ஆயிரத்து 379 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. இந்திய பங்குச்சந்தை ஏற்றம் கண்டுள்ளதால் முதலீட்டாளர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.