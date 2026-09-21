இந்திய பங்குச்சந்தை ஏற்றத்துடன் வர்த்தகம்: இன்றைய நிலவரம்

மும்பை,
வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று (21-09-2026 - திங்கட்கிழமை) இந்திய பங்குச்சந்தை ஏற்றத்துடன் வர்த்தகமாகி வருகிறது.
அதன்படி, 117 புள்ளிகள் உயர்ந்த நிப்டி 24 ஆயிரத்து 464 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 291 புள்ளிகள் அதிகரித்த பேங்க் நிப்டி 56 ஆயிரத்து 648 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது
94 புள்ளிகள் உயர்ந்த பின் நிப்டி 25 ஆயிரத்து 601 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 681 புள்ளிகள் ஏற்றம்பெற்ற சென்செக்ஸ் 74 ஆயிரத்து 975 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.
5 புள்ளிகள் உயர்ந்த மிட்கேப் நிப்டி 14 ஆயிரத்து 505 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 489 புள்ளிகள் அதிகரித்த பேங்க் எக்ஸ் 64 ஆயிரத்து 7 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. இந்திய பங்குச்சந்தை ஏற்றத்துடன் வர்த்தகமாகி வருவதால் முதலீட்டாளர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.