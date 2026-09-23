இந்திய பங்குச்சந்தை ஏற்றத்துடன் வர்த்தகம்: இன்றைய நிலவரம்

அதன்படி, 97 புள்ளிகள் உயர்ந்த நிப்டி 23 ஆயிரத்து 426 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 357 புள்ளிகள் அதிகரித்த பேங்க் நிப்டி 56 ஆயிரத்து 574 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது
147 புள்ளிகள் உயர்ந்த பின் நிப்டி 25 ஆயிரத்து 563 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 301 புள்ளிகள் ஏற்றம்பெற்ற சென்செக்ஸ் 74 ஆயிரத்து 826 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.
8 புள்ளிகள் உயர்ந்த மிட்கேப் நிப்டி 14 ஆயிரத்து 554 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 448 புள்ளிகள் அதிகரித்த பேங்க் எக்ஸ் 63 ஆயிரத்து 976 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.
இந்திய பங்குச்சந்தை ஏற்றத்துடன் வர்த்தகமாகி வருவதால் முதலீட்டாளர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.