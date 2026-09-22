இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவுடன் வர்த்தகம்: இன்றைய நிலவரம்

அதன்படி, 80 புள்ளிகள் சரிந்த நிப்டி 23 ஆயிரத்து 334 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 294 புள்ளிகள் வீழ்ச்சியடைந்த பேங்க் நிப்டி 56 ஆயிரத்து 171 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது
89 புள்ளிகள் சரிந்த பின் நிப்டி 25 ஆயிரத்து 435 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 311 புள்ளிகள் வீழ்ச்சியடைந்த சென்செக்ஸ் 74 ஆயிரத்து 553 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.
5 புள்ளிகள் சரிந்த மிட்கேப் நிப்டி 14 ஆயிரத்து 497 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 301 புள்ளிகள் வீழ்ச்சியடைந்த பேங்க் எக்ஸ் 63 ஆயிரத்து 513 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவுடன் வர்த்தகமாகி வருவதால் முதலீட்டாளர்கள் நஷ்டமடைந்துள்ளனர்.