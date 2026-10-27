இந்திய பங்குச்சந்தையில் நிப்டி சரிவு: இன்றைய நிலவரம்

மும்பை,
இந்திய பங்குச்சந்தையில் நிப்டி இன்று (27-10-2026 - செவ்வாய்கிழமை) சரிவுடன் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
அதன்படி, 3 புள்ளிகள் சரிந்த நிப்டி 22 ஆயிரத்து 749 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 391 புள்ளிகள் வீழ்ச்சியடைந்த பேங்க் நிப்டி 53 ஆயிரத்து 974 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
150 புள்ளிகள் சரிந்த பின் நிப்டி 24 ஆயிரத்து 303 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 8 புள்ளிகள் வீழ்ச்சியடைந்த சென்செக்ஸ் 73 ஆயிரத்து 598 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
52 புள்ளிகள் அதிகரித்த மிட்கேப் நிப்டி 13 ஆயிரத்து 220 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 431 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் எக்ஸ் 60 ஆயிரத்து 713 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.