புதிய நகைத்தொகுப்பு.. அசத்தல் ஆஃபர்: பிரின்ஸ் ஜூவல்லரியின் பண்டிகை கால சலுகைகள்!

தென்னிந்தியாவின் பிரபலமான நகைக்கடைகளில் ஒன்றான பிரின்ஸ் ஜூவல்லரி (Prince Jewellery), பண்டிகைக் காலத்தை முன்னிட்டு “A Festive Offer Fit for the Princess” என்ற சிறப்புச் சலுகையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. புதிய நகைத் தொகுப்புடன் தங்கம், வைரம் மற்றும் வெள்ளி நகைகளுக்கு சிறப்பான சேமிப்புச் சலுகைகளையும் இந்நிறுவனம் வழங்குகிறது.
பண்டிகைகள், திருமணங்கள், குடும்ப விழாக்கள் மற்றும் அன்பானவர்களுக்குப் பரிசளிக்கும் தருணங்கள் என ஒவ்வொரு மகிழ்ச்சியான தருணத்தையும் மேலும் சிறப்பாக்கும் வகையில் இந்தச் சலுகைகள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. வாடிக்கையாளர்கள் தங்களது விருப்பத்திற்கும், கொண்டாட்டங்களுக்கும் ஏற்ற நகைகளை மகிழ்ச்சியுடன் தேர்வு செய்ய இது ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாகும்.
* வைர நகைகள்: சான்றளிக்கப்பட்ட இயற்கை வைர நகைகளுக்கு ஒரு காரட்டுக்கு ரூ.20,000 வரை சேமிப்பு.
* தங்க நகைகள்: மதிப்புக் கூட்டுதல் கட்டணத்தில்(V.A.) 50% வரை தள்ளுபடி.
* வெள்ளிப் பொருட்கள்: மதிப்புக் கூட்டுதல் கட்டணத்தில்(V.A.) 100% தள்ளுபடி.
* பழைய தங்க நகைகள் பரிமாற்றம்: எந்த நகைக்கடையில் வாங்கிய பழைய தங்க நகைகளையும் கொடுத்து, புதிய 916 ஹால்மார்க் தங்க நகைகளைப் பெற்றுக்கொள்ளும் வசதி.
தங்கம், வைரம், வெள்ளி என அனைத்து நகைப் பிரிவுகளிலும் வழங்கப்படும் இந்தச் சலுகைகள், வாடிக்கையாளர்கள் தங்களுக்குப் பிடித்தமான நகைகளைச் சிறப்பான சேமிப்புடன் வாங்குவதற்கான வாய்ப்பை வழங்குகின்றன.
பண்டிகைக் காலத்திற்காக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள புதிய நகைத் தொகுப்பு, பாரம்பரிய அழகையும் நவீன வடிவமைப்பையும் ஒருங்கே கொண்டுள்ளது. திருமணங்களுக்கான பிரம்மாண்டமான நகைகள், பண்டிகை ஆடைகளுக்கு அழகு சேர்க்கும் அணிகலன்கள், அன்பானவர்களுக்குப் பரிசளிக்க ஏற்ற நகைகள் எனப் பல்வேறு தருணங்களுக்கும் விருப்பங்களுக்கும் ஏற்ற வகையில் இந்தத் தொகுப்பு அமைந்துள்ளது.
தலைமுறைகள் கடந்த நம்பிக்கை; இன்றைய கொண்டாட்டங்களுக்குப் புதிய அழகு!
இந்தச் சிறப்புச் சலுகை குறித்து பிரின்ஸ் ஜூவல்லரியின் இயக்குநர் ஜோசப் பிரின்ஸ் கூறுகையில்:
“பண்டிகைகளும் திருமணங்களும் நம் வாழ்வில் மிக முக்கியமான இடத்தைப் பெற்றுள்ளன. குடும்பத்தினரை ஒன்றிணைத்து, வாழ்நாள் முழுவதும் நினைவில் நிற்கும் மகிழ்ச்சியான தருணங்களை அவை உருவாக்குகின்றன. இந்தக் கொண்டாட்டங்களில் நகைகள் எப்போதும் ஓர் அங்கமாக இருந்து வருகின்றன. அவை பாரம்பரியம், உணர்வுகள் மற்றும் அழகிய நினைவுகளைத் தாங்கி நிற்கின்றன. ‘A Festive Offer Fit for the Princess’ என்ற இந்தச் சிறப்புச் சலுகையின் மூலம், வாடிக்கையாளர்கள் தங்களுக்குப் பிடித்தமான நகைகளை மேலும் பயனுள்ளதாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் வாங்குவதற்கான வாய்ப்பை வழங்க விரும்புகிறோம்” என்றார்.
மேலும் அவர் கூறுகையில், “பிரின்ஸ் ஜூவல்லரியின் வளர்ச்சிக்கு தலைமுறை தலைமுறையாக வாடிக்கையாளர்கள் அளித்து வரும் நம்பிக்கையே அடிப்படை. பாரம்பரிய நகைத் தயாரிப்புத் திறன், சமகால வடிவமைப்புகள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்களுக்குப் பயனளிக்கும் சலுகைகள் ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைத்து அந்த நம்பிக்கையைத் தொடர்ந்து காப்பாற்றி வருகிறோம். இந்தப் பண்டிகைக் காலத்தில் எங்களது புதிய நகைத் தொகுப்பைப் பார்வையிட்டு, கொண்டாட்டங்களை மேலும் அழகாக்கும் நகைகளைத் தேர்வு செய்ய அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம்” என்றார்.
தங்கத்தின் விலையில் ஏற்ற இறக்கங்கள் நிலவும் இக்காலகட்டத்தில், எந்த நகைக்கடையில் வாங்கிய பழைய தங்க நகைகளாக இருந்தாலும் அவற்றைப் பரிமாற்றம் செய்து புதிய 916 ஹால்மார்க் தங்க நகைகளை வாங்கும் வசதி வாடிக்கையாளர்களுக்குக் கூடுதல் பயனளிக்கிறது. பழைய தங்கத்திற்கு புதிய அழகையும் வடிவத்தையும் அளிப்பதுடன், திருமணங்கள் மற்றும் விசேஷ நிகழ்வுகளுக்காகத் தங்க நகைகள் வாங்கும் பாரம்பரியத்தையும் தொடர இந்த வசதி உதவுகிறது.
1933-ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட பிரின்ஸ் ஜூவல்லரி, தென்னிந்தியாவில் நீண்ட பாரம்பரியத்தைக் கொண்ட நகை நிறுவனமாகும். சென்னை, கோயம்புத்தூர் மற்றும் பெங்களூரு நகரங்களில் தனது விற்பனையகங்களைக் கொண்டுள்ளது. திருமணங்கள், கொண்டாட்டங்கள் மற்றும் அன்றாடப் பயன்பாட்டிற்கான பல்வேறு தங்கம், வைரம் மற்றும் வெள்ளி நகைகளை வழங்கி வரும் பிரின்ஸ் ஜூவல்லரி, பாரம்பரியத்தையும் மாறிவரும் நவீன வடிவமைப்புகளையும் இணைத்து தலைமுறை தலைமுறையாக வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கி வருகிறது.
இந்த சலுகைகள் சென்னை, பெங்களூரு மற்றும் கோயம்புத்தூரில் உள்ள பிரின்ஸ் ஜூவல்லரி விற்பனையகங்களில் மட்டும் செல்லுபடியாகும்.