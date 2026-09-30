இந்திய பங்குச்சந்தையில் நிப்டி சரிவு: இன்றைய நிலவரம்

மும்பை,
இந்திய பங்குச்சந்தையில் நிப்டி இன்று (30-09-2026 - செவ்வாய்கிழமை) சரிவுடன் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
அதன்படி, 95 புள்ளிகள் சரிந்த நிப்டி 22 ஆயிரத்து 620 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. அதேவேளை, 373 புள்ளிகள் உயர்ந்த பேங்க் நிப்டி 54 ஆயிரத்து 633 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது
1 புள்ளிகள் அதிகரித்த பின் நிப்டி 24 ஆயிரத்து 649 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 48 புள்ளிகள் சரிந்த சென்செக்ஸ் 72 ஆயிரத்து 480 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது
57 புள்ளிகள் உயர்ந்த மிட்கேப் நிப்டி 13 ஆயிரத்து 731 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 419 புள்ளிகள் உயர்ந்த பேங்க் எக்ஸ் 61 ஆயிரத்து 725 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.