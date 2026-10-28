இந்திய பங்குச்சந்தையில் நிப்டி சரிவு: இன்றைய நிலவரம்

மும்பை,
இந்திய பங்குச்சந்தையில் நிப்டி இன்று (28-10-2026 - புதன்கிழமை) சரிவுடன் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
அதன்படி, 50 புள்ளிகள் சரிந்த நிப்டி 22 ஆயிரத்து 698 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 292 புள்ளிகள் அதிகரித்த பேங்க் நிப்டி 54 ஆயிரத்து 267 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
114 புள்ளிகள் உயர்ந்த பின் நிப்டி 24 ஆயிரத்து 418 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 352 புள்ளிகள் வீழ்ச்சியடைந்த சென்செக்ஸ் 73 ஆயிரத்து 246 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
66 புள்ளிகள் அதிகரித்த மிட்கேப் நிப்டி 13 ஆயிரத்து 286 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 292 புள்ளிகள் உயர்ந்த பேங்க் எக்ஸ் 61 ஆயிரத்து 6 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.