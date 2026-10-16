இந்திய பங்குச்சந்தையில் நிப்டி ஏற்றம்: இன்றைய நிலவரம்

மும்பை,
வாரத்தின் இறுதிநாளான இன்று (16-10-2026 - வெள்ளிக்கிழமை) இந்திய பங்குச்சந்தையில் நிப்டி ஏற்றத்துடன் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
அதன்படி, 148 புள்ளிகள் உயர்ந்த நிப்டி 23 ஆயிரத்து 146 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 33 புள்ளிகள் உயர்ந்த பேங்க் நிப்டி 55 ஆயிரத்து 844 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது
22 புள்ளிகள் அதிகரித்த பின் நிப்டி 25 ஆயிரத்து 387 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 413 புள்ளிகள் ஏற்றம்பெற்ற சென்செக்ஸ் 74 ஆயிரத்து 729 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது
5 புள்ளிகள் சரிந்த மிட்கேப் நிப்டி 13 ஆயிரத்து 717 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 129 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் எக்ஸ் 62 ஆயிரத்து 769 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.