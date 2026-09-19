இந்திய பங்குச்சந்தையில் நிப்டி ஏற்றம்: நிலவரம் என்ன?

மும்பை,
வாரத்தின் இறுதிநாளான நேற்று (19-09-2026 - வெள்ளிக்கிழமை) இந்திய பங்குச்சந்தையில் நிப்டி ஏற்றத்துடன் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
அதன்படி, 75 புள்ளிகள் உயர்ந்த நிப்டி 23 ஆயிரத்து 346 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 302 புள்ளிகள் உயர்ந்த பேங்க் நிப்டி 56 ஆயிரத்து 385 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது
191 புள்ளிகள் அதிகரித்த பின் நிப்டி 25 ஆயிரத்து 510 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 19 புள்ளிகள் சரிந்த சென்செக்ஸ் 74 ஆயிரத்து 294 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது
78 புள்ளிகள் உயர்ந்த மிட்கேப் நிப்டி 14 ஆயிரத்து 500 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 186 புள்ளிகள் உயர்ந்த பேங்க் எக்ஸ் 63 ஆயிரத்து 516 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.