வங்கிகளுக்கான ரெப்போ வட்டி விகிதம் 5.25-ல் இருந்து 5.5 சதவீதமாக உயர்வு

வங்கிகளுக்கு ரிசர்வ் வங்கி வழங்கும் குறுகிய கால கடன்களுக்கான வட்டி விகிதம் 'ரெப்போ ரேட்' என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதன் அடிப்படையில்தான் வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கும் வீடு, வாகன கடன்களுக்கான வட்டியை வங்கிகள் தீர்மானிக்கின்றன. 2 மாதங்களுக்கு ஒருதடவை ரிசர்வ் வங்கியின் நிதிக் கொள்கை குழு கூடி, ரெப்போ ரேட்டை மாற்றியமைப்பது பற்றி ஆலோசனை நடத்துவது வழக்கம். அதுபோல், இம்முறைக்கான இக்கூட்டம் இன்று மும்பையில் நடைபெற்றது.
இந்தக் கூட்டத்தில் ரெப்போ ரெட் விகிதத்தை உயர்த்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. தற்போதைய ரெப்போ ரேட் விகிதம் 5.25 சதவீதத்தில் இருந்து 5.50 சதவீதமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
மேற்கு ஆசிய பதற்றம் காரணமாக பணவீக்கம் அதிகரித்து வருகிறது. கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்து வருகிறது. பருவமழையும் நிச்சயமற்ற நிலையில் இருக்கிறது. இத்தகைய சூழலில் ரிசர்வ் வங்கி ரெப்போ ரேட் விகிதத்தை உயர்த்தியுள்ளது.