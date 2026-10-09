இந்திய பங்குச்சந்தை அதிரடி ஏற்றம்; இன்றைய நிலவரம்

மும்பை,
வாரத்தின் இறுதிநாளான இன்று (09-10-2026 - வெள்ளிக்கிழமை) இந்திய பங்குச்சந்தை ஏற்றத்துடன் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
அதன்படி, 288 புள்ளிகள் உயர்ந்த நிப்டி 22 ஆயிரத்து 520 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 741 புள்ளிகள் உயர்ந்த பேங்க் நிப்டி 55 ஆயிரத்து 256 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது
328 புள்ளிகள் அதிகரித்த பின் நிப்டி 24 ஆயிரத்து 968 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 879 புள்ளிகள் உயர்ந்த சென்செக்ஸ் 72 ஆயிரத்து 472 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது
204 புள்ளிகள் அதிகரித்த மிட்கேப் நிப்டி 13 ஆயிரத்து 591 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 616 புள்ளிகள் உயர்ந்த பேங்க் எக்ஸ் 62 ஆயிரத்து 159 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. இந்திய பங்குச்சந்தை ஏற்றம் பெற்றதால் முதலீட்டாளர்கள் லாபம் அடைந்துள்ளனர்.