அதிரடியாக உயர்ந்த இந்திய பங்குச்சந்தை; இன்றைய நிலவரம்

மும்பை,
மத்திய கிழக்கில் நிலவி வரும் போர் பதற்றம் காரணமாக தொடர் சரிவை சந்தித்து வந்த இந்திய பங்குச்சந்தை இன்று (24.03.2026 - செவ்வாய்கிழமை) அதிரடியாக உயர்ந்தது.
அதன்படி, 399 புள்ளிகள் உயர்ந்த நிப்டி 22 ஆயிரத்து 912 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 1 ஆயிரத்து 167 புள்ளிகள் ஏற்றம்பெற்ற பேங்க் நிப்டி 52 ஆயிரத்து 605 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 523 புள்ளிகள் உயர்ந்த பின்நிப்டி 24 ஆயிரத்து 428 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
1 ஆயிரத்து 372 புள்ளிகள் உயர்ந்த சென்செக்ஸ் 74 ஆயிரத்து 68 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
348 புள்ளிகள் உயர்ந்த மிட்கேப் நிப்டி 12 ஆயிரத்து 532 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 1 ஆயிரத்து 387 புள்ளிகள் உயர்ந்த பேங்க் எக்ஸ் 59 ஆயிரத்து 218 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. இந்திய பங்குச்சந்தை ஏற்றம் கண்டுள்ளதால் முதலீட்டாளர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.