ஏற்றத்துடன் நிறைவடைந்த நிப்டி; இன்றைய பங்குச்சந்தை நிலவரம்
மும்பை,

இந்திய பங்குச்சந்தை இன்று (02.06.2026 - செவ்வாய்க்கிழமை) ஏற்றத்துடன் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.

அதன்படி, 100 புள்ளிகள் ஏற்றம் பெற்ற நிப்டி 23 ஆயிரத்து 483 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 71 புள்ளிகள் உயர்ந்த பேங்க் நிப்டி 53 ஆயிரத்து 714 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.

அதேவேளை, 147 புள்ளிகள் சரிந்த பின்நிப்டி 24 ஆயிரத்து 861 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 382 புள்ளிகள் உயர்ந்த சென்செக்ஸ் 74 ஆயிரத்து 649 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.

24 புள்ளிகள் சரிந்த மிட்கேப் நிப்டி 14 ஆயிரத்து 240 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 119 புள்ளிகள் உயர்ந்த பேங்க் எக்ஸ் 60 ஆயிரத்து 543 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. இந்திய பங்குச்சந்தை ஏற்றம் கண்டுள்ளதால் முதலீட்டாளர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

