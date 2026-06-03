சரிவுடன் நிறைவடைந்த நிப்டி; இன்றைய பங்குச்சந்தை நிலவரம்

மும்பை,
இந்திய பங்குச்சந்தையில் இன்று (03.06.2026 - புதன்கிழமை) நிப்டி சரிவுடன் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
அதன்படி, 77 புள்ளிகள் சரிந்த நிப்டி 23 ஆயிரத்து 405 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 471 புள்ளிகள் உயர்ந்த பேங்க் நிப்டி 54 ஆயிரத்து 185 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
94 புள்ளிகள் உயர்ந்த பின்நிப்டி 24 ஆயிரத்து 955 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 303 புள்ளிகள் சரிந்த சென்செக்ஸ் 74 ஆயிரத்து 346 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
91 புள்ளிகள் சரிந்த மிட்கேப் நிப்டி 14 ஆயிரத்து 149 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 552 புள்ளிகள் உயர்ந்த பேங்க் எக்ஸ் 61 ஆயிரத்து 96 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.