சரிவுடன் நிறைவடைந்த நிப்டி; இன்றைய பங்குச்சந்தை நிலவரம்

மும்பை,
இந்திய பங்குச்சந்தையில் நிப்டி இன்று (10.06.2026 - புதன்கிழமை) சரிவுடன் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
அதன்படி, 27 புள்ளிகள் சரிந்த நிப்டி 23 ஆயிரத்து 214 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 94 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் நிப்டி 55 ஆயிரத்து 100 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
53 புள்ளிகள் உயர்ந்த பின்நிப்டி 25 ஆயிரத்து 206 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 64 புள்ளிகள் அதிகரித்த சென்செக்ஸ் 73 ஆயிரத்து 983 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
189 புள்ளிகள் சரிந்த மிட்கேப் நிப்டி 13 ஆயிரத்து 991 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 205 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் எக்ஸ் 62 ஆயிரத்து 52 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.