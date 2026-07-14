இந்திய பங்குச்சந்தை கடும் சரிவு; இன்றைய நிலவரம்

மும்பை,
இந்திய பங்குச்சந்தை இன்று (14.07.2026 - செவ்வாய்கிழமை) கடும் சரிவை சந்தித்தது. இதனால் முதலீட்டாளர்கள் நஷ்டம் அடைந்தனர்.
அதன்படி, 158 புள்ளிகள் சரிந்த நிப்டி 24 ஆயிரத்து 52 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 669 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் நிப்டி 57 ஆயிரத்து 462 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
299 புள்ளிகள் சரிந்த பின் நிப்டி 26 ஆயிரத்து 536 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 561 புள்ளிகள் சரிந்த சென்செக்ஸ் 77 ஆயிரத்து 54 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
127 புள்ளிகள் சரிந்த மிட்கேப் நிப்டி 14 ஆயிரத்து 712 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 763 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் எக்ஸ் 65 ஆயிரத்து 20 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவை சந்தித்ததால் முதலீட்டாளர்கள் நஷ்டம் அடைந்தனர்.