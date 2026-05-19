ஏற்றத்துடன் வர்த்தகமாகும் நிப்டி ; இன்றைய இந்திய பங்குச்சந்தை நிலவரம்

மும்பை,
இந்திய பங்குச்சந்தையில் பேங்க் நிப்டி இன்று (19-05-2026 - செவ்வாய்கிழமை) சரிவுடன் வர்த்தகமாகி வருகிறது. அதன்படி, 37 புள்ளிகள் உயர்ந்த நிப்டி 23 ஆயிரத்து 685 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 10 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் நிப்டி 53 ஆயிரத்து 530 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது .
5 புள்ளிகள் உயர்ந்த பின் நிப்டி 25 ஆயிரத்து 349 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 148 புள்ளிகள் உயர்ந்த சென்செக்ஸ் 75 ஆயிரத்து 466 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.
202 புள்ளிகள் உயர்ந்த மிட்கேப் நிப்டி 14 ஆயிரத்து 371 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 53 புள்ளிகள் உயர்ந்த பேங்க் எக்ஸ் 60 ஆயிரத்து 355 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.