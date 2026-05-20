கடும் சரிவுடன் வர்த்தகமாகும் இந்திய பங்குச்சந்தை; இன்றைய நிலவரம்

மும்பை,
இந்திய பங்குச்சந்தை இன்று (20-05-2026 - புதன்கிழமை) சரிவுடன் வர்த்தகமாகி வருகிறது. அதன்படி, 17 புள்ளிகள் சரிந்த நிப்டி 23 ஆயிரத்து 602 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 238 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் நிப்டி 53 ஆயிரத்து 172 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது .
95 புள்ளிகள் வீழ்ச்சியடைந்த பின் நிப்டி 25 ஆயிரத்து 189 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 76 புள்ளிகள் சரிந்த சென்செக்ஸ் 75 ஆயிரத்து 126 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.
7 புள்ளிகள் சரிந்த மிட்கேப் நிப்டி 14 ஆயிரத்து 292 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 300 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் எக்ஸ் 59 ஆயிரத்து 873 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவுடன் வர்த்தகமாகி வருவதால் முதலீட்டாளர்கள் நஷ்டமடைந்துள்ளனர்.