இந்திய பங்குச்சந்தை கடும் சரிவு; இன்றைய நிலவரம்

மும்பை,
இந்திய பங்குச்சந்தை இன்று (23.06.2026 - செவ்வாய்கிழமை) கடும் சரிவை சந்தித்தது. இதனால் முதலீட்டாளர்கள் நஷ்டம் அடைந்தனர்.
அதன்படி, 278 புள்ளிகள் சரிந்த நிப்டி 23 ஆயிரத்து 824 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 751 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் நிப்டி 57 ஆயிரத்து 183 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
256 புள்ளிகள் சரிந்த பின் நிப்டி 26 ஆயிரத்து 329 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 893 புள்ளிகள் சரிந்த சென்செக்ஸ் 76 ஆயிரத்து 200 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
149 புள்ளிகள் சரிந்த மிட்கேப் நிப்டி 14 ஆயிரத்து 481 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 928 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் எக்ஸ் 64 ஆயிரத்து 432 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவை சந்தித்ததால் முதலீட்டாளர்கள் நஷ்டம் அடைந்தனர்.