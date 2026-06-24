இந்திய பங்குச்சந்தை ஏற்றத்துடன் நிறைவு; இன்றைய நிலவரம்

மும்பை,
இந்திய பங்குச்சந்தை இன்று (24.06.2026 - புதன்கிழமை) ஏற்றத்துடன் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
அதன்படி, 197 புள்ளிகள் உயர்ந்த நிப்டி 24 ஆயிரத்து 21 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 966 புள்ளிகள் ஏற்றம்பெற்ற பேங்க் நிப்டி 58 ஆயிரத்து 150 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
406 புள்ளிகள் அதிகரித்த பின் நிப்டி 26 ஆயிரத்து 736 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 790 புள்ளிகள் உயர்ந்த சென்செக்ஸ் 76 ஆயிரத்து 991 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
34 புள்ளிகள் ஏற்றம்பெற்ற மிட்கேப் நிப்டி 14 ஆயிரத்து 516 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 1 ஆயிரத்து 148 புள்ளிகள் அதிகரித்த பேங்க் எக்ஸ் 65 ஆயிரத்து 580 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. இந்திய பங்குச்சந்தை ஏற்றம் கண்டுள்ளதால் முதலீட்டாளர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.