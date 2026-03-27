கடும் சரிவுடன் நிறைவடைந்த இந்திய பங்குச்சந்தை: இன்றைய நிலவரம்

மும்பை,
வாரத்தின் இறுதி நாளான இன்று (27.03.2026 - வெள்ளிக்கிழமை) இந்திய பங்குச்சந்தை கடும் சரிவை சந்தித்து வருகிறது.
அதன்படி, 486 புள்ளிகள் சரிந்த நிப்டி 22 ஆயிரத்து 819 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 1 ஆயிரத்து 433 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் நிப்டி 52 ஆயிரத்து 274 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
683 புள்ளிகள் சரிந்த பின் நிப்டி 24 ஆயிரத்து 373 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 1 ஆயிரத்து 690 புள்ளிகள் சரிந்த சென்செக்ஸ் 73 ஆயிரத்து 583 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
271 புள்ளிகள் சரிந்த மிட்கேப் நிப்டி 12 ஆயிரத்து 517 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 1 ஆயிரத்து 632 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் எக்ஸ் 58 ஆயிரத்து 816 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவை சந்தித்ததால் முதலீட்டாளர்கள் நஷ்டம் அடைந்தனர்.