வணிகம்

இந்திய பங்குச்சந்தை நிலவரம்: சரிவுடன் வர்த்தகமாகும் நிப்டி

நிப்டி 23 ஆயிரத்து 935 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.
இந்திய பங்குச்சந்தை நிலவரம்: சரிவுடன் வர்த்தகமாகும் நிப்டி
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மும்பை,

மாதத்தின் இறுதிநாளான இன்று (30-06-2026 - செவ்வாய்கிழமை) இந்திய பங்குச்சந்தையில் நிப்டி சரிவுட வர்த்தகமாகி வருகிறது.

நிப்டி சரிவு

அதன்படி, 10 புள்ளிகள் சரிந்த நிப்டி 23 ஆயிரத்து 935 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 81 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் நிப்டி 57 ஆயிரத்து 651 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது .

26 புள்ளிகள் உயர்ந்த பின் நிப்டி 26 ஆயிரத்து 621 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 65 புள்ளிகள் சரிந்த சென்செக்ஸ் 76 ஆயிரத்து 661 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.

96 புள்ளிகள் உயர்ந்த மிட்கேப் நிப்டி 14 ஆயிரத்து 462 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 116 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் எக்ஸ் 65 ஆயிரத்து 79 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவுடன் வர்த்தகமாகி வருவதால் முதலீட்டாளர்கள் நஷ்டமடைந்துள்ளனர்.

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Daily Thanthi
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