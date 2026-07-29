வெற்றி... தோல்வி... கம்பேக் - விஜய் தேவரகொண்டாவின் 10 ஆண்டு திரைப்பயணம்

ஐதராபாத்,
நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா கதாநாயகனாக அறிமுகமான 'பெல்லி சூப்புலு' திரைப்படம் வெளியாகி 10 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ளது. இந்த படம் அவருக்கு நடிகராக மட்டுமல்லாமல், தெலுங்கு திரையுலகின் முன்னணி இளம் நட்சத்திரமாக உயர்வதற்கான அடித்தளத்தையும் அமைத்துக் கொடுத்தது.
'பெல்லி சூப்புலு' படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, 'அர்ஜுன் ரெட்டி' 'கீதா கோவிந்தம்' மற்றும் 'டியர் காம்ரேட்' ஆகிய திரைப்படங்கள் விஜய் தேவரகொண்டாவுக்கு மாபெரும் வெற்றியை தேடித்தந்தன. இந்த படங்களின் வெற்றியால் அவர் தெலுங்கு மாநிலங்களை தாண்டி இந்தியா முழுவதும் பிரபலமான இளம் நட்சத்திரமாக உருவெடுத்தார்.
தொடர் வெற்றிகளுக்கு பிறகு விஜய் தேவரகொண்டா நடித்த சில திரைப்படங்கள் எதிர்பார்த்த வரவேற்பை பெறவில்லை. குறிப்பாக, பான்-இந்தியா அளவில் வெளியான 'லைகர்' திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபீஸில் தோல்வியைச் சந்தித்தது. அதன்பின்னர் வெளியான 'குஷி' மற்றும் 'கிங்டம்' திரைப்படங்கள் ஓரளவு வரவேற்பைப் பெற்றாலும், ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்த பிரமாண்ட வெற்றியை அவரால் பதிவு செய்ய முடியவில்லை.
தற்போது தனது திரைப்பயணத்தில் மீண்டும் திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தும் நோக்கில் விஜய் தேவரகொண்டா பல முக்கிய திரைப்படங்களில் நடித்து வருகிறார்.
இயக்குநர் ராகுல் சாங்கிருத்யன் இயக்கத்தில், மைத்திரி மூவி மேக்கர்ஸ் தயாரிக்கும் வரலாற்றுப் பின்னணியிலான 'ரணபாலி' திரைப்படத்தில் அவர் நடித்து வருகிறார். திருமணத்திற்குப் பிறகு நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனாவுடன் இணைந்து நடிக்கும் முதல் படம் என்பதால் இந்த படத்திற்கு அதிக எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது.
அதேபோல், இயக்குநர் ரவி கிரண் கோலா இயக்கத்தில், தில் ராஜு தயாரிக்கும் 'ரவுடி ஜனார்த்தனா' திரைப்படத்திலும் விஜய் தேவரகொண்டா நடித்து வருகிறார். இந்த படம் 2028-ம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும், 'ஹாய் நான்னா' படத்தின் இயக்குநர் ஷௌர்யுவ் இயக்கும் புதிய திரைப்படத்திலும் விஜய் தேவரகொண்டா கதாநாயகனாக நடித்து வருகிறார்.
'பெல்லி சூப்புலு' மூலம் தொடங்கிய வெற்றி பயணத்தை மீண்டும் உச்சத்துக்கு கொண்டு செல்லும் வகையில் தனது அடுத்தடுத்த படங்களில் விஜய் தேவரகொண்டா முழு கவனம் செலுத்தி வருகிறார். அவரது வரவிருக்கும் திரைப்படங்கள் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.