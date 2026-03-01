சென்னை,
தமிழ் சினிமாவில் குறிப்பிடத்தக்க நடிகர்களில் ஒருவர் விமல். இவர் தற்போது இயக்குனர் கேத்திரன் இயக்கத்தில் ராஜசேகரன் தயாரிப்பில் ‘வடம்’ என்ற படத்தில் நடித்துள்ளார். இதில் நடிகை சங்கீதா கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார். இப்படத்திற்கு டி.இமான் இசையமைத்துள்ளார். நடராஜ் (நட்டி), சனஷ்கா ஸ்ரீ, முனிஷ்காந்த், பால சரவணன், ஆடுகளம் நரேன், மதுசூதன் ராவ், தீபா ஷங்கர், இந்துமதி மணிகண்டன் உள்ளிட்ட பல நடிகர்களும் நடித்துள்ளனர்.
மஞ்சு விரட்டுப் பின்னணியில் உருவாகியுள்ள இப்படத்துக்கு பிரசன்னா எஸ். குமார் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார். மார்ச் 6ல் வெளியாகும் இப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா சென்னையில் நடைபெற்றது.
நடிகர் விமல் பேசும்போது, “இயக்குநர் கேந்திரன் இந்தக் கதையை என்னிடம் சொன்னபோது, சொன்னபடியே எடுத்து விடுவாரா ? என்ற சந்தேகம் இருந்தது. இது கமர்ஷியல் படம்தான். ஆனால், கதை உள்ள கமர்ஷியல் படம். அதுவும் 4, 5 கதைகள் இருக்கும் படம். முதலில் இருந்து எல்லாவற்றையும் சொல்லி கிளைமாக்ஸ்சில் அனைத்தையும் கச்சிதமாக முடிப்பார்.
படப்பிடிப்பில் நிறைய காட்சிகளைப் படமாக்கிக் கொண்டு இருந்தார். படம் பார்த்த பிறகு தான் எனக்குத் திருப்தியானது. அவர் என்னிடம் சொன்ன கதையை கச்சிதமாகப் படமாக்கி இருக்கிறார். இதில் நானும், நட்டி நடராஜும் சண்டைக் காட்சியில் நடிக்கும்போது, அவர் எதைப் பற்றியும் கவலைப்படாதே, அடிக்க வேண்டும் என்றால் அடித்து விடு, மிதிக்க வேண்டும் என்றால் மிதித்து விடு என சுதந்திரம் கொடுத்தார். அதனால் அந்த காட்சி அற்புதமாக வந்தது” என்றார்.