72வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள்: 'ராயன்' முதல் 'மெய்யழகன்' வரை - ஜொலித்த தமிழ் படங்கள்

சென்னை,
72வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. 2024-ஆம் ஆண்டு சென்சார் சான்றிதழ் பெற்ற திரைப்படங்களை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த விருதுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இதில் தமிழ் திரையுலகை சேர்ந்த பல திரைப்படங்களும், கலைஞர்களும் பல்வேறு பிரிவுகளில் தேசிய அளவிலான உயரிய அங்கீகாரத்தைப் பெற்று பெருமை சேர்த்துள்ளனர்.
தமிழில் சிறந்த திரைப்படமாக நடிகர் தனுஷ் இயக்கி நடித்த 'ராயன்' திரைப்படம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த விருது தமிழ் சினிமாவின் தரமான படைப்புகளுக்கு மேலும் ஒரு அங்கீகாரமாக பார்க்கப்படுகிறது.
சிவகார்த்திகேயன் நடித்த 'அமரன்' திரைப்படம் தேசிய விருதுகளில் பல பிரிவுகளில் சாதனை படைத்துள்ளது. இப்படத்தை இயக்கிய ராஜ்குமார் பெரியசாமி சிறந்த இயக்குநராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். மேலும், ஜி.வி. பிரகாஷ் சிறந்த பின்னணி இசைக்கான தேசிய விருதையும், கலைவாணன் சிறந்த படத்தொகுப்பாளர் விருதையும் வென்றுள்ளனர்.
விஜய் சேதுபதி நடித்த 'மகாராஜா' திரைப்படத்திற்காக சாச்சனா நமிதாஸ் சிறந்த துணை நடிகை விருதை பெற்றுள்ளார். அதேபோல், அனல் அரசு சிறந்த சண்டை பயிற்சியாளர் விருதை வென்று அசத்தியுள்ளார்.
'கேப்டன் மில்லர்' திரைப்படம் தேசிய, சமூக மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மதிப்புகளை ஊக்குவிக்கும் சிறந்த திரைப்படமாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், அந்தப் படத்தில் நடித்த தனுஷ் சிறப்பு பிரிவிலும் தேசிய விருதால் கவுரவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
'மெய்யழகன்' திரைப்படம் சிறப்பு ஒலிக்கலவைக்கான தேசிய விருதை வென்றுள்ளது. தொழில்நுட்ப பிரிவிலும் தமிழ் திரைப்படங்கள் தங்களது திறமையை மீண்டும் நிரூபித்துள்ளன.
நடிப்பு, இயக்கம், இசை, படத்தொகுப்பு, சண்டை அமைப்பு, ஒலிக்கலவை உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளில் தமிழ் திரைப்படங்கள் தேசிய அளவில் அங்கீகாரம் பெற்றிருப்பது ரசிகர்களையும், திரையுலகினரையும் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.