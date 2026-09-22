72வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள்: 4வது தேசிய விருது பெற்ற மம்முட்டி

நடிகர் மம்முட்டி ‘பிரமயுகம்’ திரைப்படத்துக்காக சிறந்த நடிகர் விருதை ஜனாதிபதி திரௌபதி முர்முவிடமிருந்து பெற்றுக்கொண்டார். இது, மம்முட்டி பெறும் 4-வது தேசிய விருது ஆகும்.
இந்தியாவில் சிறந்த திரைப்படங்கள், சிறந்த நடிகர்கள், நடிகைகளுக்கு 1954-ம் ஆண்டு முதல் 'தேசிய விருதுகள்' வழங்கப்பட்டு வருகிறது. சிறந்த திரைப்பட இயக்குனர், சிறந்த ஒளிப்பதிவு, சிறந்த ஒலி வடிவமைப்பு, சிறந்த பின்னணி இசை போன்ற பல துறைகளுக்கும் தேசிய விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன.
72-வது தேசியத் திரைப்பட விருதுகள் விழா முதல்முறையாக டெல்லியிலிருந்து மாற்றப்பட்ட குஜராத் மாநிலம் ஏகதா நகரில் நடைபெற்று வருகிறது. விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டவர்களுக்கு குடியரசுத் தலைவர் திரவுபதி முர்மு விருதுகளை வழங்கிவருகிறார்.
நடிகர் மம்முட்டி ‘பிரமயுகம்’ திரைப்படத்துக்காக சிறந்த நடிகர் விருதை ஜனாதிபதி திரௌபதி முர்முவிடமிருந்து பெற்றுக்கொண்டார். இது, மம்முட்டி பெறும் 4-வது தேசிய விருது ஆகும்.
1989 ஆண்டு ‘ஒரு வடக்கன் வீரகாதா’ படத்தில் நடித்ததற்காக முதல் தேசிய விருதை பெற்றார். அதைத் தொடர்ந்து ‘பொந்தன் மட’, ‘டாக்டர் பாபாசாகேப் அம்பேத்கர்’ படத்திற்கும் தேசிய விருதை பெற்றார்.