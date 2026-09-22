சினிமா செய்திகள்

72வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள்: 4வது தேசிய விருது பெற்ற மம்முட்டி

2024-ம் ஆண்டிற்கான 72-வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் வழங்கும் விழா நடைபெற்று வருகிறது.
72வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள்: 4வது தேசிய விருது பெற்ற மம்முட்டி
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நடிகர் மம்முட்டி ‘பிரமயுகம்’ திரைப்படத்துக்காக சிறந்த நடிகர் விருதை ஜனாதிபதி திரௌபதி முர்முவிடமிருந்து பெற்றுக்கொண்டார். இது, மம்முட்டி பெறும் 4-வது தேசிய விருது ஆகும்.

இந்தியாவில் சிறந்த திரைப்படங்கள், சிறந்த நடிகர்கள், நடிகைகளுக்கு 1954-ம் ஆண்டு முதல் 'தேசிய விருதுகள்' வழங்கப்பட்டு வருகிறது. சிறந்த திரைப்பட இயக்குனர், சிறந்த ஒளிப்பதிவு, சிறந்த ஒலி வடிவமைப்பு, சிறந்த பின்னணி இசை போன்ற பல துறைகளுக்கும் தேசிய விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன.

72-வது தேசியத் திரைப்பட விருதுகள் விழா முதல்முறையாக டெல்லியிலிருந்து மாற்றப்பட்ட குஜராத் மாநிலம் ஏகதா நகரில் நடைபெற்று வருகிறது. விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டவர்களுக்கு குடியரசுத் தலைவர் திரவுபதி முர்மு விருதுகளை வழங்கிவருகிறார்.

4-வது தேசிய விருது

நடிகர் மம்முட்டி ‘பிரமயுகம்’ திரைப்படத்துக்காக சிறந்த நடிகர் விருதை ஜனாதிபதி திரௌபதி முர்முவிடமிருந்து பெற்றுக்கொண்டார். இது, மம்முட்டி பெறும் 4-வது தேசிய விருது ஆகும்.

1989 ஆண்டு ‘ஒரு வடக்கன் வீரகாதா’ படத்தில் நடித்ததற்காக முதல் தேசிய விருதை பெற்றார். அதைத் தொடர்ந்து ‘பொந்தன் மட’, ‘டாக்டர் பாபாசாகேப் அம்பேத்கர்’ படத்திற்கும் தேசிய விருதை பெற்றார்.

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Daily Thanthi
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