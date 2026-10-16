கடற்கரையில் கவர்ச்சி போஸ்... ரசிகர்களைக் கவரும் வேதிகா!

மாலத்தீவு சுற்றுலா சென்றுள்ள நடிகை வேதிகா அங்கு எடுத்த புகைப்படங்களைத் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். அந்த புகைப்படங்கள் தற்போது இணையத்தில் கவனம் பெற்று வருகின்றன.
தமிழ் திரையுலகில் ‘முனி’, ‘சக்கரகட்டி’, ‘காளை’, ‘பரதேசி’, ‘காவியத் தலைவன்’, ‘காஞ்சனா-3’ உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்து ரசிகர்களைக் கவர்ந்தவர் நடிகை வேதிகா. குறிப்பாக, ‘காளை’ படத்தில் சிம்புவுடன் இணைந்து ‘குட்டி பிசாசே... குட்டி பிசாசே...’ பாடலுக்கு அவர் ஆடிய நடனம் ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது.
தொடர்ந்து திரைப்படங்களில் நடித்து வரும் வேதிகா, சமூக வலைதளங்களிலும் அவ்வப்போது தனது புகைப்படங்களைப் பகிர்ந்து ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறார். அந்த வகையில், தற்போது மாலத்தீவுக்கு சுற்றுலா சென்றுள்ள அவர், அங்கு எடுத்த புகைப்படங்களைத் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.
மாலத்தீவில் உள்ள சொகுசு விடுதியான ‘யூ அண்ட் மீ மாலத்தீவ்ஸ்’ (You & Me Maldives) விடுதியில் வேதிகா தங்கியுள்ளார். அங்கு சென்ற அவர், கடல் விமானத்தில் மேற்கொண்ட பயணத்தையும், இயற்கை எழில் கொஞ்சும் தீவுப் பகுதிகளையும் ரசித்துள்ளார்.
தெளிந்த நீல நிறக் கடல், அழகிய கடற்கரை, நீல வண்ணக் கடல் நீர்ப்பரப்பு என இயற்கை அழகு நிறைந்த இடங்களில் எடுத்த புகைப்படங்களை அவர் பகிர்ந்துள்ளார். கடற்கரையின் பின்னணியில் அவர் பகிர்ந்துள்ள புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் ரசிகர்களால் ரசிக்கப்பட்டு வருகின்றன. வேதிகாவின் மாலத்தீவு பயணப் புகைப்படங்கள் தற்போது இணையத்தில் கவனம் பெற்று வருகின்றன.