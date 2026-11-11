காதல் பயணம் திருமணத்தில் முடிந்தது... பிரியா பவானி சங்கருக்கு ரசிகர்கள் வாழ்த்து

சென்னை,
ராஜ்வேல் ராஜ், பிரியா பவானி சங்கர் கழுத்தில் தாலி கட்டும் வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
தமிழ் திரையுலகில் வளர்ந்து வரும் முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவராக இருப்பவர் பிரியா பவானி சங்கர். இவர் கடந்த 2017-ம் ஆண்டு வெளியான 'மேயாத மான்' திரைப்படத்தின் மூலம் கதாநாயகியாக அறிமுகமானார். முதல் படத்திலேயே தனது இயல்பான நடிப்பால் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தார்.
தொடர்ந்து 'கடைக்குட்டி சிங்கம்', 'மான்ஸ்டர்', 'மாஃபியா', 'களத்தில் சந்திப்போம்', 'யானை', 'திருச்சிற்றம்பலம்', 'பத்து தல', 'டிமான்டி காலனி 2' உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்துள்ளார். சமீபத்தில் ரவி தேஜா நடிப்பில் வெளியான 'இருமுடி' திரைப்படத்திலும் இவரது நடிப்பு பாராட்டுகளைப் பெற்றது. இவர் நடித்துள்ள 'டிமான்டி காலனி 3' திரைப்படம் வரும் பொங்கல் பண்டிகைக்கு வெளியாக உள்ளது.
பிரியா பவானி சங்கரும், ராஜ்வேல் ராஜும் கல்லூரி காலத்தில் இருந்தே ஒருவரையொருவர் அறிந்தவர்கள். நாளடைவில் இருவருக்கும் இடையே காதல் மலர்ந்தது. கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக காதலித்து வந்த இந்த ஜோடி, தங்களது காதல் உறவைப் பொதுவெளியிலும் வெளிப்படையாகப் பகிர்ந்து வந்தனர்.
சினிமாவில் தொடர்ந்து நடித்து வந்தாலும், தனது காதலருடனான உறவுக்கு பிரியா பவானி சங்கர் முக்கியத்துவம் அளித்து வந்தார். இதற்கிடையே, இந்த ஆண்டு இருவருக்கும் திருமணம் நடைபெற உள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகின.
இந்த நிலையில், நேற்று தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் மருதாணி அலங்காரத்துடன் இருக்கும் புகைப்படத்தைப் பிரியா பவானி சங்கர் பகிர்ந்திருந்தார். இதனால் விரைவில் திருமணம் நடைபெற இருப்பது உறுதியானது.
தொடர்ந்து இன்று நெருங்கிய உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் முன்னிலையில் பிரியா பவானி சங்கருக்கும், ராஜ்வேல் ராஜுக்கும் திருமணம் நடைபெற்றுள்ளது. ராஜ்வேல் ராஜ், பிரியா பவானி சங்கர் கழுத்தில் தாலி கட்டும் வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
நீண்ட காலமாகக் காதலித்து வந்த இருவரும் திருமண வாழ்க்கையில் இணைந்துள்ளதற்கு ரசிகர்களும், திரையுலகினரும் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர். இவர்களது திருமணப் புகைப்படங்களும் வீடியோக்களும் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.