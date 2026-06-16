வித்தியாசமான கதைக்களத்தில் உருவாகும் புதிய படம்; ஹீரோவாக விஜய் சேதுபதி?

சென்னை,
இயக்குநர் கிருத்திகா உதயநிதி தனது அடுத்த திரைப்படத்திற்கான பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. 'வணக்கம் சென்னை' திரைப்படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமான அவர், பின்னர் 'காளி' திரைப்படம் மற்றும் 'பேப்பர் ராக்கெட்' இணையத் தொடரை இயக்கி ரசிகர்களின் கவனத்தை பெற்றார்.
அண்மையில் காதல் மற்றும் நகைச்சுவை கலந்த கதைக்களத்தில் உருவான 'காதலிக்க நேரமில்லை' திரைப்படத்தை இயக்கியிருந்த கிருத்திகா உதயநிதி, தற்போது புதிய திரைப்படத்திற்காக முன்னணி நடிகருடன் இணைய உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
கோலிவுட் வட்டாரங்களில் வெளியாகியுள்ள தகவலின்படி, கிருத்திகா உதயநிதி இயக்கும் புதிய திரைப்படத்தில் விஜய் சேதுபதி கதாநாயகனாக நடிக்க உள்ளார். இதுகுறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் வெளியாகவில்லை என்றாலும், வித்தியாசமான கதைக்களத்தில் படம் உருவாகவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தனித்துவமான கதாபாத்திரங்களை தேர்வு செய்து நடித்து வரும் விஜய் சேதுபதி, இந்தப் படத்தின் மூலம் புதிய கூட்டணியில் இணையவுள்ளதால் ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
இந்த நிலையில், படத்தின் தயாரிப்பு குறித்த தகவலும் வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி, ரெட் ஜெயண்ட் மூவீஸ் நிறுவனம் இந்தப் படத்தை தயாரிக்க உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. பிரம்மாண்டமான தயாரிப்பு, உயர்தர காட்சியமைப்பு மற்றும் வலுவான தொழில்நுட்பக் குழுவுடன் படம் உருவாகும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
மேலும், இந்தப் படத்திற்கு இசையமைப்பாளராக ரோகித் ஆப்ரகாம் பணியாற்ற உள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இருப்பினும், படக்குழுவின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் வரை இந்த தகவல்கள் உறுதி செய்யப்படவில்லை. புதிய கூட்டணியில் உருவாகும் இந்தப் படம் குறித்த தகவல்கள் சமூக வலைதளங்களில் பரவி வரும் நிலையில், ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.