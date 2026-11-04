தமிழ் சினிமாவில் புதிய சாதனை... ரூ.800 கோடி வசூலைக் கடந்த 'ஜெயிலர் 2'

சென்னை,
நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வெளியான 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படம் உலகளவில் ரூ.800 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்து புதிய சாதனை படைத்துள்ளது. இதன் மூலம் ரூ.800 கோடி வசூலைக் கடந்த முதல் தமிழ் திரைப்படம் என்ற பெருமையையும் பெற்றுள்ளது.
நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் கடந்த அக்டோபர் 15-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியான திரைப்படம் 'ஜெயிலர் 2'. சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். ரஜினிகாந்த் மீண்டும் முத்துவேல் பாண்டியன் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ள இப்படத்தில் ரம்யா கிருஷ்ணன், யோகி பாபு, மிர்னா உள்ளிட்டோருடன் மோகன்லால், சிவராஜ்குமார், விஜய் சேதுபதி, எஸ்.ஜே.சூர்யா, வித்யா பாலன், மிதுன் சக்ரவர்த்தி உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
ஆக்ஷன், நகைச்சுவை கலந்த கதைக்களத்தில் உருவான இப்படம் வெளியான முதல் நாளிலிருந்தே ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது. இந்தியாவில் மட்டுமின்றி வெளிநாடுகளிலும் படத்திற்கு வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. இப்படம், உலகளவில் மொத்தம் ரூ.825 கோடி வசூலை எட்டியுள்ளது.
இதன் மூலம் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வெளியான '2.0' படத்தின் இந்திய வசூல் சாதனையையும் 'ஜெயிலர் 2' முறியடித்துள்ளது. மேலும், இந்தியாவில் அதிக வசூல் செய்த தமிழ் திரைப்படம் என்ற பெருமையையும் பெற்றுள்ளது. அமீர்கான் நடிப்பில் வெளியான 'பி.கே.' திரைப்படத்தின் உலகளாவிய வசூலையும் கடந்து 'ஜெயிலர் 2' புதிய சாதனை படைத்துள்ளது. இதனால் ரஜினிகாந்த் ரசிகர்கள் உற்சாகம் அடைந்துள்ளனர்.
தமிழ் சினிமாவின் வசூல் சாதனையில் புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ள 'ஜெயிலர் 2', அடுத்ததாக ரூ.1,000 கோடி வசூலை எட்டுமா என்ற எதிர்பார்ப்பும் ரசிகர்கள் மத்தியில் உருவாகியுள்ளது.