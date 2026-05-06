பாக்ய ஸ்ரீ போர்ஸின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு ‘சேயோன்’ படக்குழு வெளியிட்ட போஸ்டர்

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவரான சிவகார்த்திகேயன் தற்போது தனது 26வது திரைப்படமான ‘சேயோன்’ படத்தில் நடித்து வருகிறார். கமல் ஹாசன் தயாரிப்பில், ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் இண்டர்நேஷனல் மற்றும் டர்மரிக் மீடியா இணைந்து உருவாக்கும் இந்த படம் வருகிற அக்டோபர் மாதம் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த படத்தை 'தாய்க்கிழவி' பட இயக்குனர் சிவகுமார் முருகேசன் இயக்க, சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைக்கிறார். இப்படத்தில் சிவகார்த்திகேயனுக்கு ஜோடியாக பாக்ய ஸ்ரீ போர்ஸ் நடிக்கிறார். மேலும் பால சரவணன் மற்றும் அருள்தாஸ் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்து வருகின்றனர்.

‘விருமாண்டி’ படத்தைப் போல கருமாத்தூர் தெய்வங்களை மையமாகக் கொண்டு, மதுரை பின்னணியில் ஆக்ஷன் மற்றும் நகைச்சுவை கலந்த கிராமப்புற குடும்ப பொழுதுபோக்கு திரைப்படமாக ‘சேயோன்’ உருவாகி வருகிறது. மதுரையில் இந்த படத்திற்கான படப்பிடிப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த நிலையில், சேயோன் படத்தில் கதாநாயகியாக நடிக்கும் நடிகை பாக்ய ஸ்ரீ போர்ஸ் இன்று தனது 27வது பிறந்த நாளை கொண்டாடி வருகிறார். அவரது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, அவருக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்து தெரிவித்து ‘சேயோன்’ படக்குழு சிறப்பு போஸ்டர் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.

