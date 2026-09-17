“தரமான சம்பவம் காத்திருக்கு” - 'தி பாரடைஸ்' படம் குறித்து பேசிய நானி

சென்னை,
நான் மிகவும் எதிர்பார்க்கும், அதிகமாக உழைத்த திரைப்படம் இது; தரமான சம்பவம் காத்திருக்கு, அனிருத் உடன் இணைந்து பணியாற்றியது மிகவும் ஸ்பெஷல்," என 'தி பாரடைஸ்' படம் குறித்து சென்னை செய்தியாளர் சந்திப்பில் நடிகர் நானி பேசியுள்ளார்.
நானி நடிப்பில், இயக்குநர் ஸ்ரீகாந்த் ஒடேலா இயக்கத்தில் கடந்த 2023-ம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படம் 'தசரா'. இப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வெற்றி பெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து நானிஸ்ரீகாந்த் ஒடேலா கூட்டணி மீண்டும் இணைந்துள்ள திரைப்படம் 'தி பாரடைஸ்'. எஸ்.எல்.வி. சினிமாஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கும் இப்படத்தில் நானி இதுவரை ஏற்று நடித்திராத வித்தியாசமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.
'தி பாரடைஸ்' படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், இந்தி, பெங்காலி, ஸ்பானிஷ் மற்றும் ஆங்கிலம் என பல்வேறு மொழிகளில் இப்படம் வெளியாக உள்ளது. மோகன் பாபு சோனாலி குல்கர்னி, கயாடு லோஹர், சம்பூர்ணேஷ் பாபு உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
1980-களின் பின்னணியில் இப்படத்தின் கதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. செகந்திராபாத்தில் ஒடுக்கப்பட்ட பழங்குடியின சமூகத்தினர், அமைப்புரீதியான அடக்குமுறைக்கு எதிராக தங்களது உரிமைகளுக்காக போராடுவதை மையமாக வைத்து கதை உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 'தசரா' படத்தைப் போலவே இப்படத்திலும் நானியின் கதாபாத்திரம் ரசிகர்களிடம் கவனம் பெறும் வகையில் அமைந்துள்ளதாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சமீபத்தில் வெளியான படத்தின் டீசர் மற்றும் பாடல்கள் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளன. குறிப்பாக 'யெஷனாகுலா' பாடலில் நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் சிறப்பு நடனம் ஆடியிருந்தார். இந்த பாடல் இணையத்தில் வைரலானது. இதன் மூலம் 'தி பாரடைஸ்' திரைப்படத்தின் மீதான ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பும் மேலும் அதிகரித்துள்ளது.
'தி பாரடைஸ்' திரைப்படம் செப்டம்பர் 24-ந் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. நானி ஸ்ரீகாந்த் ஒடேலா கூட்டணியின் முந்தைய வெற்றியை தொடர்ந்து உருவாகியுள்ள இப்படம் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யுமா என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம்.
இந்த நிலையில், 'தி பாரடைஸ்' படத்தின் புரமோஷன் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நடிகர் நானி 'தி பாரடைஸ்' படம் குறித்து பேசியுள்ளார். அதாவது, "நான் நல்ல நடிகனா எனக்குத் தெரியாது, ஆனால் உங்களைப் போல நானும் ஒரு நல்ல ஆடியன்ஸ்; அந்த ஆடியன்ஸுக்கு கிடைக்க வேண்டிய மாஸ் படம் தான் 'தி பாரடைஸ்'. நான் மிகவும் எதிர்பார்க்கும், அதிகமாக உழைத்த திரைப்படம் இது; தரமான சம்பவம் காத்திருக்கு, அனிருத் உடன் இணைந்து பணியாற்றியது மிகவும் ஸ்பெஷல்," என 'தி பாரடைஸ்' படம் குறித்து சென்னை செய்தியாளர் சந்திப்பில் நடிகர் நானி பேசியுள்ளார்.