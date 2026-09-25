தமிழ் சினிமாவில் வித்தியாசமான பேய் கதை... சமுத்திரக்கனியின் ‘கஸ்தூரி வீடு’

சென்னை,
புனித நூலான பைபிள் மற்றும் குர்ஆனில் சொல்லப்படும் தஜ்ஜால் என்ற ஒரு சாத்தானை பற்றிய கதையின் பின்னணி தான் இப்படம். இந்த படத்தில் நடித்த அத்தனை பேரும் அற்புதமாக நடித்துக் கொடுத்துள்ளனர். குறிப்பாக சமுத்திரக்கனி கதாபாத்திரமாகவே மாறி அசத்தினார். என 'கஸ்தூரி வீடு' படம் குறித்து படக்குழுவினர் கூறியுள்ளனர்.
லயன்வி பிலிம்ஸ், ரென்டெக் பிலிம்ஸ் சார்பில் எம்.ஜே.எப். லைன் டாக்டர் வாகேஷ், ராணி ஸ்ரீரெட்டி தயாரித்து விஜய் ஆர். ஆனந்த் இயக்கத்தில் சமுத்திரக்கனி, யோகி பாபு, தம்பி ராமையா, டேவிட் டிட்டோ, தனுஜா, ஸ்ரீ வர்ஷத் ஆனந்த், பீமாஸ் அசோக் ஆகியோர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள புதிய படம், 'கஸ்தூரி வீடு'. இந்த திரைப்படத்தின் இசை மற்றும் டிரெய்லர் வெளியீட்டு விழா சென்னையில் நடந்தது. விரைவில் திரைக்கு வரவிருக்கும் 'கஸ்தூரி வீடு' படம் குறித்து படக்குழுவினர் கூறியதாவது:-
எவ்வளவோ படங்கள் பார்த்து இருப்போம், கேட்டிருப்போம். ஆனால் இது வித்தியாசமான ஒரு கதை. ஒரு மர்மமான பேய் வீட்டில் நடக்கும் அதிபயங்கரமான காட்சிகளே படம். புனித நூலான பைபிள் மற்றும் குர்ஆனில் சொல்லப்படும் தஜ்ஜால் என்ற ஒரு சாத்தானை பற்றிய கதையின் பின்னணி தான் இப்படம். இப்படத்தின் டிரெய்லர் சமீபத்தில் வெளியானது. இதுவரை 1 மில்லியன் ரசிகர்கள் இந்த டிரெய்லரை பார்த்திருக்கிறார்கள். சமுத்திரக்கனி ஒரு அற்புதமான, அர்ப்பணிப்புமிக்க நடிகர். அவரை வைத்து ஏன் ஒரு கதை செய்யக்கூடாது? என்று நினைத்தேன். இந்தக்கதை தோன்றியது. அந்த எண்ணத்துடன் பூரி ஜெகநாதர் கோவிலுக்கு சென்றபோது இரு விஷயங்கள் கிடைத்தன. ஒன்று படத்தின் தலைப்பு. இன்னொன்று அதை பேய் படமாக எடுக்கலாம் என்பது தான்.
இந்த படத்தில் நடித்த அத்தனை பேரும் அற்புதமாக நடித்துக் கொடுத்துள்ளனர். குறிப்பாக சமுத்திரக்கனி கதாபாத்திரமாகவே மாறி அசத்தினார். கதாநாயகி தனுஜா பயந்து அழும் காட்சிகளில் கிளிசரின் போடாமலேயே நடித்தார். எங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது. படம் ஆரம்பித்ததை விட முடித்தபோது பெரிதாகி செலவு நான்கு மடங்கு ஆகி விட்டது. பலரும் இவ்வளவு செலவு தேவையா? என்றார்கள்.
ஆனால் படம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்றால் செலவு செய்யத்தான் வேண்டும் என்று நான் கூறுவேன். தயாரிப்பாளர்கள் எம்.ஜே.எப். லைன் டாக்டர் வாகேஷ், ராணி ஸ்ரீரெட்டி நாங்கள் இருக்கிறோம் என்று கூறி படத்தை சிறப்பாக எடுக்க ஊக்கம் தந்தார். இந்த நல்லப் படத்துக்கு அனைவருமே ஆதரவு தாருங்கள். படம் விரைவில் திரைக்கு வருகிறது, என்று படக்குழுவினர் தெரிவித்தனர்.