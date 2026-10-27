இசை நிகழ்ச்சியில் இசையமைப்பாளருக்கு முத்தப் பரிசைக் கொடுத்த சிறுமி.

திருவனந்தபுரம்,
கேரள மாநிலம் ஆலப்புழாவில் நேற்று நடந்த இசை நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற பிரபலமான இளம் இசை அமைப்பாளர் ஒருவருக்கு சிறுமி முத்தத்தை பரிசாக அளித்துள்ளார்.
'கட்சி சேர', 'ஆச கூட' போன்ற அசாத்தியமான இன்டி (Indie) ஹிட் பாடல்கள் மூலம் பட்டிதொட்டியெங்கும் பிரபலமான இளம் இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர். இவர் கேரளாவின் ஆலப்புழா மாவட்டத்தில் உள்ள மண்ணஞ்சேரி கானக்கூர் ஸ்ரீ தன்வந்திரி மகாக்ஷேத்திரத்தில் நடைபெற்ற சிறப்புத் திருவிழா மற்றும் தன்வந்திரி மகா யாக நிகழ்வில் பங்கேற்றார். இந்த நிலையில் நேற்று (திங்கட்கிழமை) மாலை நடைபெற்ற ஆன்மீக மற்றும் இசை நிகழ்விற்கு தனது தந்தை மற்றும் பிரபல பின்னணிப் பாடகருமான திப்புவுடன் அவர் வருகை தந்திருந்தார்.
பாரம்பரிய உடை அணிந்து மேடையில் தோன்றிய சாய் அபயங்கரைக் காண பெருந்திரளான கேரள ரசிகர்கள் கூடியிருந்தனர். அப்போது அவரைக் காண்பதற்காக காத்திருந்த ஒரு சிறுமி, சாய் அபயங்கரிடம் ஆட்டோகிராப் வாங்குவதற்காக மேடைக்கு வந்தார். சாய் அபயங்கர் அந்த சிறுமியைப் பக்கத்தில் அழைத்து அன்போடு ஆட்டோகிராப் போட்டுக் கொடுத்தார். தனக்குப் பிடித்த இசையமைப்பாளரிடம் ஆட்டோகிராப் வாங்கிய எல்லையற்ற மகிழ்ச்சியில், அந்த சிறுமி சாய் அபயங்கரின் கன்னத்தில் ஒரு அன்பான முத்தத்தைப் பரிசாக அளித்தார்.
இந்த எதிர்பாராத மற்றும் அழகான 'பேன் மூமென்ட்' அங்கிருந்த ஒட்டுமொத்த ரசிகர்களையும் நெகிழ வைத்தது. தன் மகனுக்கு கேரள மக்களிடம் கிடைத்த இந்த அன்பைக் கண்டு அருகில் இருந்த தந்தை திப்பு நெகிழ்ச்சியுடன் புன்னகைத்தார். சிறுமியின் இந்த அன்பு முத்தக் காணொலி சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.