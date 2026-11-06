திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் நடிகர் அர்ஜுன் தாஸ் சாமி தரிசனம்.

அமராவதி,
நடிகர் அர்ஜுன் தாஸ் இன்று காலை ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் உள்ள உலகப் புகழ்பெற்ற திருப்பதி திருமலை வெங்கடாசலபதி கோவிலுக்கு வருகை தந்தார்.
ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் உலகப் புகழ்பெற்ற திருப்பதி திருமலை வெங்கடாசலபதி கோவில் அமைந்துள்ளது. இந்த கோவிலுக்கு தலைவர்கள், நடிகைகள், நடிகர்கள் மற்றும் ஏராளமான பொதுமக்கள் வந்து செல்வது வழக்கம். இந்த நிலையில் பிரபல தமிழ் திரைப்பட நடிகர் அர்ஜுன் தாஸ் இன்று (வெள்ளிக்கிழமை) அதிகாலை திருப்பதிக்கு வந்தார். இதையடுத்து அவர், விஐபி பிரேக் தரிசனம் மூலம் திருப்பதி ஏழுமலையானை நேரில் கண்டு நெகிழ்ச்சியுடன் வழிபட்டார். சாமி தரிசனம் செய்த பின்னர், அர்ஜுன் தாஸ் மனமுருகி பிரார்த்தனை செய்தார்.
தரிசனத்திற்குப் பிறகு கோவில் வளாகத்தில் உள்ள ரங்கநாயகுல மண்டபத்தில் அர்ஜுன் தாஸுக்கு திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான அதிகாரிகள் மற்றும் வேத பண்டிதர்கள் வேத மந்திரங்கள் முழங்க ஆசி வழங்கினர். அதனைத் தொடர்ந்து அவருக்கு ஸ்ரீவாரி தீர்த்த பிரசாதங்கள் வழங்கப்பட்டன.
நடிகர் அர்ஜுன் தாஸ் திருப்பதி கோவிலுக்கு வந்த தகவல் அறிந்ததும், அங்கு கூடியிருந்த ரசிகர்களும் பொதுமக்களும் அவருடன் செல்பி மற்றும் புகைப்படங்கள் எடுத்துக்கொள்ள ஆர்வம் காட்டினர். அவரும் ரசிகர்களுடன் புன்னகையோடு புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டார். இது தொடர்பான புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன.
மதுமிதா இயக்கத்தில் அர்ஜுன் தாஸ் நடித்துள்ள 'ஜான் டோ' (John Doe) திரைப்படம் வரும் நவம்பர் 13-ம் தேதி அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. படம் வெளியாவதற்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், இந்த திரைப்படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றிக்காகவே அவர் திருப்பதிக்கு ஆன்மீகப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளதாக சினிமா வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.