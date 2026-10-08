அக்டோபர் 18ல் நடிகர் அர்ஜுனின் இளைய மகள் திருமணம்

நடிகர் அர்ஜுனின் மகள் அஞ்சனாவின் திருமணம் வரும் 18-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தமிழ் சினிமாவில் கிட்டத்தட்ட 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக முன்னணி நடிகராக இருந்து வருபவர் ஆக்சன் கிங் அர்ஜுன். அர்ஜுன் நடிப்பில் வெளியான 'ஜென்டில்மேன், ஜெய்ஹிந்த், கர்ணா, முதல்வன்' போன்ற படங்கள் சூப்பர் ஹிட் அடித்தன. சமீபகாலமாக அவர் ஹீரோவாக நடிக்காமல் வில்லன் மற்றும் குணச்சித்திர வேடங்களில் நடித்து வருகிறார். அர்ஜுன் சமீபத்தில் நடித்த ‘பிளாஸ்ட்’ திரைப்படம் மாபெரும் வெற்றிபெற்றது.
அர்ஜுனுக்கு இரண்டு மகள்கள். மூத்த மகள் ஐஸ்வர்யாவுக்கும், இயக்குநரும் நடிகருமான தம்பி ராமையாவின் மகன் உமாபதி ராமையாவுக்கும் கடந்த 2024ம் ஆண்டில் திருமணம் நடந்தது. இளைய மகள் அஞ்சனாவுக்கு தொழிலதிபராக மாற வேண்டும் என்பதே அவரின் ஆசை. எனவே கடந்த 2023-ம் ஆண்டு இயற்கை சூழலுக்கு உகந்த ஹேண்ட் பேக்குகளைத் தயாரிக்கும் நிறுவனத்தை தொடங்கி வெற்றிகரமாக நிர்வகித்து வருகிறார்.
இந்த நிலையில் அர்ஜுனின் இளைய மகள் அஞ்சனா, தனது நீண்டகாலக் காதலரான இசாய் என்பவரை வரும் அக்டோபர் 18ம் தேதி திருமணம் நடைபெறவுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
கிட்டத்தட்ட 13 வருடங்களாக இவர்கள் இருவரும் காதலித்து வந்துள்ளனர். இவர்களது நிச்சயதார்த்தம் கடந்த வருடம் இத்தாலியில் உள்ள புகழ்பெற்ற கோமா ஏரிக்கரையில் கடந்த ஜனவரி 21ம் தேதி நடைபெற்றது.
நெருங்கிய குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் மட்டும் கலந்து கொள்ளும் எளிய மற்றும் தனிப்பட்ட நிகழ்வாக இந்தத் திருமணம் நடைபெற உள்ளது.